Санкт-Петербург, 8 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Убранный с петербургских дорог и тротуаров снег будет полностью вывезен на утилизацию к 12 февраля. Об этом заявил председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский. «К понедельнику картина в городе будет совершенно другая», — сказал чиновник после ночного объезда города.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовой площади

С начала зимы с петербургских улиц уже вывезли более 1 млн кубометров снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 февраля в городском комитете по благоустройству. Сейчас на дорогах северной столицы работают 1 тысяча снегоуборочных машин и самосвалов и 1100 дворников.

«За вчерашние сутки было вывезено около 55 тысяч кубометров снега. С начала зимы выпало 140 см осадков, за вчерашний день — порядка 8 см снега», — добавили в ведомстве Смольного.

Там добавили, что за шесть дней февральского снегопада в городе выпало свыше 50 см снега. Для сравнения: за весь февраль 2016 года на город опустилось 27 см осадков.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

По данным районных администраций Санкт-Петербурга, количество людей и техники, очищающих внутриквартальные территории, было увеличено максимально — до 7 тыс. 200 дворников и 550 машин. Комитет планирует увеличить количество кровельщиков, очищающих крыши от снега, до 1 тыс. 500 человек.

Мобильные группы Жилищного комитета Санкт-Петербурга также продолжают объезды районов города, концентрируясь на историческом центре. С сосульками чиновники борются с помощью мессенджеров: информация об опасных крышах направляется напрямую руководителям администраций районов, ответственных за ЖКХ.

«Для того, чтобы быстро и эффективно убрать снег, дорожникам приходится обращаться за помощью к ГИБДД и на короткий период перекрывать движение на улицах. Дорожные предприятия проводят эти работы ночью, когда движение по дорогам — минимальное», — сообщили в Жилкоме.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Сегодня в центре города идет большая уборка снега на улице Некрасова, набережных Фонтанки и Мойки, Кирочной, 2-й Советской, Садовой и других улицах. Особое внимание будет уделено уборке улиц, на которых есть зона платной парковки.

Дорожная ситуация по-прежнему страдает от пятидневной метели. В социальных сетях автомобилисты рассказывают, как попали в аварию из-за неочищенных съездов с КАД, и теперь пытаются понять, можно ли получить компенсацию. Заметим, что КАД не находится в зоне ответственности комитета по благоустройству Петербурга

Заторы на дорогах также остаются проблемой для петербуржцев. На данный момент серьезная пробка скопилась на Московском проспекте от Бассейной до Заставской улицы, а также в районе развязки с ЗСД на Благодатной улице, в связи с чем стоит и Кубинская улица. Затор наблюдается на Витебском проспекте от Витебского возкала до Лиговского проспекта.

Пробки скопились на Володарском мосту, Народной улице, проспекте Обуховской обороны и Дальневосточном проспекте. Октябрьская набережная заблокирована в обоих направлениях от парка Сосновка до улицы Дыбенко. Затем через несколько километров затор продолжается в сторону центра, переходя на Малоохтинский проспект вплоть до моста Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовой площади

Свердловская набережная стоит от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы, в пробках оказались Литейный мост, Пироговская набережная и улица Академика Лебедева. Троицкий и Дворцовый мосты стоят по направлению к Дворцовой набережной, полностью перекрыта Малая Морская улица. Набережная Макарова также заблокирована в обе стороны в районе Тучкова моста, стоит Уральская улица по направлению в центр, а также проспект Добролюбова, Большой и Малый проспекты Петроградской стороны.

Транспортный коллапс наблюдается в районе персечения набережной Черной речки с улицей Савушкина, улицей Академика Крылова и Торжковской улицей.

По прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха в Петербурге будет стремиться к нулю градусов, однако завтра, 9 февраля, снегопад продолжится.