Спас-Деменск, Калужская область, 8 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В городе Спас-Деменск Калужской области по состоянию на 5 февраля выпало 16 миллиметров осадков. С таким показателем Спас-Деменск оказался на четвёртой позиции в снежном рейтинге Европейской части России, сообщает ГТРК «Калуга».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снежная зима

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Лидер рейтинга — Павловский Посад Московской области, где выпало более 20 миллиметров осадков, далее идут Кострома и Никольск Вологодской области.

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С учётом перепада температур это вызвало немало проблем, например, на дорогах образовался гололёд, в связи с чем увеличилось количество дорожных происшествий и заторовых ситуаций. Так, в Калужской области в понедельник, 5 февраля, было зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на выходных — 3−4 февраля — Центральный федеральный округ накрыл циклон, который пришёл со стороны Чёрного моря. В ряде регионов сильнейший снегопад не прекращался несколько дней. В Московской, Калужской, Тульской, Владимирской и Брянской областях десятки тысяч людей остались без электроэнергии. Последствия разгула стихии в Москве будут устранять еще как минимум до конца недели.