Ярославль, 8 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Акции ПАО «Научно-производственного объединения Сатурн», принадлежавшие экс-мэру Рыбинска и выставленные на торги, так и не были реализованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской службе судебных приставов.

Rybinsk.ru Юрий Ласточкин

Напомним, в отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Ярославской области находится исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 140 млн. с Юрия Ласточкина. Судебные приставы арестовали 10 012 500 штук акций ПАО «Научно-производственного объединения Сатурн», которые были оценены в 38 копеек за штуку.

Однако продать их с торгов так и не удалось. Поэтому в итоге, как поясняют в службе судебных приставов, акции забрал взыскатель — НПО «Сатурн».

Таким образом, акции на общую стоимость 2 877 645 руб. перешли заводу.