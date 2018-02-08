Москва, 8 февраля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума «Новая кооперация», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент считает, что у кооперативного движения в России — большая история и уникальные традиции. Со времени своего появления в середине XIX века, кооперация всегда играла значимую роль в развитии экономики и сельского хозяйств.

Путин отметил плодотворную деятельность Центросоюза, который сохраняет приверженность основным принципам кооперативного движения, многое делает для обеспечения занятости людей разных профессий и возрастов.

По его мнению, в настоящее время важно создавать современные рабочие места в кооперации, комфортные условия для квалифицированных специалистов, молодёжи в малых городах и сёлах.

«Сегодня богатый потенциал потребительской кооперации и её ресурсы будут работать в интересах людей, в реализации масштабных планов, связанных с качественной модернизацией АПК и укреплением продовольственной безопасности России», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам форума успехов.

Форум «Новая кооперация» открывается 8 февраля в Ульяновске.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный союз потребительских обществ РФ — некоммерческая организация, которая представляет из себя добровольное объединение представителей потребительских обществ России.

Деятельность организаций кооперации сосредоточена, в основном, в сельской местности. Предприятия потребительской кооперации системы Центросоюза России обеспечивают работой около 200 тыс. человек по всей стране.

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