Ярославль, 8 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Ярославле закончился прием документов на должность регионального уполномоченного по правам человека и началась процедура сбора мнений о кандидатах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Областная дума

Всего на этот пост претендует пять человек: экс-депутат муниципалитета и редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон (его выдвинуло общество защиты прав потребителей «Пенсионный фронт»), действующий уполномоченный Сергей Бабуркин (выдвинут группой депутатов), директор ООО «Седьмое небо» Аласов Имамаддин Фарман Оглы (выдвинут Ярославской региональной общественной организацией Азербайджанской национально-культурной автономии), действующий депутат муниципалитета Владимир Молодкин (выдвинут отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Дзержинского района, Ярославским областным отделением общественной организации «Российский Красный Крест»). Пятым кандидатом стал генеральный директор ООО «Яркие краски» Владимир Кузнецов (выдвинут депутатом областной думы Сергеем Балабаевым).

Сбор предложений о кандидатах закончился 7 февраля. Теперь общественные объединения в сфере защиты прав и свобод, зарегистрированные на территории Ярославской области в срок до 21 февраля вправе представить в областную думу мнение о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Выбирают омбудсмена депутаты Ярославской областной думы.