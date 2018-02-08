Калуга, 8 февраля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Калужской области сядет на скамью подсудимых. Расследование уголовного дела о взяточничестве, возбуждённого в отношении чиновника, завершено. Об этом 8 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева.

Urist-land.ru Взятка

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Следствие полагает, что взятку в размере 20 тысяч рублей инспектор получил от представителя юридического лица 31 октября 2017 года. За вознаграждение чиновник должен был не проводить всестороннее расследование по административному делу в отношении фирмы, а переквалифицировать статью правонарушения на предусматривающую меньший размер штрафа.

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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей либо лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Напомним, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. Выявлено 99 фактов взяточничества, в том числе 29 фактов получения взяток должностными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2017 году средний размер взятки составил 210 тыс. рублей.