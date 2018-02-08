Токио, 8 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Разрабатывая новые ядерные технологии, Россия заставляет США включиться в гонку вооружений. Такую точку зрения выразил глава МИД Японии Таро Коно на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Японский министр считает, что мировое ядерное сообщество на сегодняшний день дестабилизирует Россия, а не США. Следуя своей военной доктрине, Москва разрабатывает тактические боеголовки с маломощными зарядами, пояснил он.

Это вынудило Вашингтон приступить к разработке аналогичного вооружения. Вместе с тем Таро Коно уверен — малые ядерные боезаряды нужны США не для того, чтобы применить их против Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США опубликовали обновленную ядерную доктрину. В ней говорится об уменьшении мощности части ядерных боеголовок для баллистических ракет подводных лодок, а также о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом.

Американское оборонное ведомство рассчитывает на обеспечение за счет такой крылатой ракеты «нестратегического регионального присутствия). С точки зрения Пентагона, разработка такого вооружения не противоречит положениям российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), более того, послужит ответом на «нарушения» этого документа со стороны РФ.

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