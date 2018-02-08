Япония: Россия провоцирует США на новую гонку вооружений
Токио, 8 февраля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Разрабатывая новые ядерные технологии, Россия заставляет США включиться в гонку вооружений. Такую точку зрения выразил глава МИД Японии Таро Коно на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента.
Японский министр считает, что мировое ядерное сообщество на сегодняшний день дестабилизирует Россия, а не США. Следуя своей военной доктрине, Москва разрабатывает тактические боеголовки с маломощными зарядами, пояснил он.
Это вынудило Вашингтон приступить к разработке аналогичного вооружения. Вместе с тем Таро Коно уверен — малые ядерные боезаряды нужны США не для того, чтобы применить их против Северной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США опубликовали обновленную ядерную доктрину. В ней говорится об уменьшении мощности части ядерных боеголовок для баллистических ракет подводных лодок, а также о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом.
Американское оборонное ведомство рассчитывает на обеспечение за счет такой крылатой ракеты «нестратегического регионального присутствия). С точки зрения Пентагона, разработка такого вооружения не противоречит положениям российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), более того, послужит ответом на «нарушения» этого документа со стороны РФ.
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