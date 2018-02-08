Ярославль, 8 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В МУП ГПТ «Яргортранс» сменился генеральный директор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как стало известно нашему информагентству, вчера у генерального директора «Яргортранса» Анатолия Сурикова был последний рабочий день. По неофициальной информации, он написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон.

На его место пришел Владимир Фролов, который до этого тоже работал в транспортной сфере.

«Яргортранс» — муниципальное унитарное предприятие, входящее в структуру транспортного комплекса города Ярославля.

Основные функции предприятия — диспетчерское управление городским пассажирским транспортом, разработка расписаний движения, контроль за его соблюдением, продажа и пополнение электронных проездных билетов.