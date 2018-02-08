Даллас, США, 8 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Офицер полиции американского штата Техас был смертельно ранен в жилом комплексе Далласа, сообщает 8 февраля USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Подозреваемый в убийстве забаррикадировался в здании, которое в скором времени было окружено полицией.

Преступник оказывал сотрудникам правопорядка сопротивление, в частности продолжал вести по ним огонь, однако спустя несколько часов все-таки был арестован.

На месте преступления было обнаружено еще одно тело, но кому оно принадлежит и как туда попало пока не установлено.

Правоохранительные органы Техаса подтвердили тот факт, что злоумышленник смертельно ранил полицейского, который был экстренно госпитализирован, но по дороге в больницу скончался.

Напомним, вышеуказанный офицер полиции был вторым на этой неделе сотрудником правопорядка погибшем в США во время исполнения служебного долга, первым был заместитель шерифа Колорадо Мика Флик, который был убит угонщиком автомобиля.