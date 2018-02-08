Симферополь, 8 февраля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Изменения в технический регламент Таможенного союза по безопасности зерна, вступающие в силу с июля 2018 года, вынудят крымских сельхозпроизводителей более тщательно очищать зерно от вредителей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 7 февраля рассказал замруководителя крымского и севастопольского управления Россельхознадзора Андрей Дрыгин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

«Летом вступил в силу контроль зерна на наличие ползучего горчака и клеща. Нас эти нововведения беспокоят, поскольку из Крыма было отправлено 10 партий зерна, в каждой из которых был обнаружен горчак. Данные нормы не помешают экспорту, так как при отправке зерна мы руководствуемся требованиями страны, в которую направляется продукция. Но для реализации на местном рынке они станут проблемой, поскольку местные сельхозпроизводители получат дополнительную нагрузку в виде усиленной обработки гербицидами либо соответствующей очистке зерна», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Крыму изъяли из оборота 711 тонн зерна, в котором число пестицидов превышало нормы в несколько раз.

В частности, по словам замруководителя крымского и севастопольского управления Россельхознадзора Андрея Дрыгина, технический регламент Таможенного союза по безопасности зерна обязывает производителей проводить процедуры оценки и получать декларации соответствия, однако многие аккредитованные частные организации, выдающие соответствующие разрешения, не имеют лабораторной базы или возможности сделать отбор проб.

Также напомним, что в 2018 году в Крыму прогнозируют урожай зерновых культур не ниже прошлогодних показателей — более 1,7 миллиона тонн зерна.