Симферополь, 8 февраля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В Крыму изъяли из оборота 711 тонн зерна, в котором количество пестицидов превышало нормы в несколько раз. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 7 февраля рассказал заместитель руководителя крымского и севастопольского управления Россельхознадзора Андрей Дрыгин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

suraj Пшеница

«В прошлом году проинспектирована 161 тысяча тонн зерна, 8300 тонн не соответствует нормативам. При этом 711 тонн признаны опасными, мы приняли меры по изъятию их из оборота. Остаточное число пестицидов превышало в несколько раз нормы. Оно, по сути, было ядовитым», — отметил специалист.

По его словам, технический регламент Таможенного союза по безопасности зерна обязывает производителей проводить процедуры оценки и получать декларации соответствия. В то же время деятельность по декларированию осуществляют аккредитованные частные организации, большинство из которых фактически не имеют лабораторной базы или возможности сделать отбор проб.

«При этом они направо и налево раздают декларации соответствия. В 2017 году мы отменили действие пяти таких деклараций, которые проводились без оценки зерна или содержали недостоверные сведения», — подчеркнул специалист.

Андрей Дрыгин также отметил, что Россельхознадзор за год не пропустил в Крым с Украины 15 тонн запрещённой продовольственной продукции и 19 тысяч единиц посадочных материалов, в которых неоднократно находили опасных вредителей.

«В персиках с Украины, например, обнаружили восточную плодожорку. Также находили картофельную моль, калифорнийскую щитовку на яблоках. По данным фактам наложено штрафов на сумму 24 200 рублей», — добавил Дрыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на полуострове прогнозируют урожай зерновых культур не ниже прошлогодних показателей, а на развитие всей отрасли власти обещают потратить около 3,5 млрд рублей.

«У нас есть большая динамика в развитии зерновой группы, освоении пахотных земель. 436 тысяч гектаров мы отсеяли, озимые сегодня в хорошем состоянии. В прошлом году мы получили 1,7 миллиона тонн зерна. В этом планируем урожайность не ниже», — отмечал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в январе.

По его словам, на развитие сельского хозяйства полуострова из федерального и республиканского бюджетов будут выделены серьёзные средства: Республика Крым потратит — 400 млн рублей и более 3 млрд рублей — федеральный бюджет.

В частности, на растениеводство — 2,5 млрд руб., животноводство — 418 млн руб., развитие малых форм хозяйствования — 421 млн рублей, стимулирование инвестиционной деятельности объектов АПК — 45 млн рублей и развитие мелиорации земель сельхозназначения — 416 млн рублей.

Также отметим, что в 2017 году в рамках программы развития мелиорации сельхозугодий финансирование составило 272 млн рублей.