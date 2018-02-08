Екатеринбург, 8 февраля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге определили перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов с избирателями. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб, передаёт ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно опубликованному документу для встреч с избирателями депутатам будут предоставлять помещения. Всего таких мест семь — по одному в каждом районе города. Все они расположены в муниципальных учреждениях культуры или дополнительного образования. Встречи могут проводиться раз в месяц, и для этого депутаты обязаны уведомить мэрию.

«Заявление направляется в администрацию города Екатеринбурга не ранее чем за 30 и не позднее чем за 20 календарных дней до предлагаемой даты проведения встречи депутата с избирателями. В случае если депутатом нарушены сроки подачи заявления, депутату будет предоставлено иное помещение, но не ранее чем через 20 дней после регистрации поступившего в Администрацию города Екатеринбурга заявления», — указано в документе.

Также определены публичные площадки для встреч депутатов с избирателями. Их всего три: Парк имени 50-летия ВЛКСМ, Парк победы и сквер по улице Большакова. Все эти территории находятся на удалённом расстоянии от центра города.

Напомним, что летом Государственная дума России приняла закон, согласно которому регионам и муниципалитетам необходимо определить публичные площадки и помещения, где депутаты могут встречаться с избирателями.

В конце декабря 2017 года депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правительство Свердловской области и мэрию Екатеринбурга по данному вопросу. В конце января 2018 года он получил ответы, что нормативно-правовые документы до сих пор разрабатываются. При этом Андрей Альшевских отметил, что во многих регионах и муниципалитетах площадки и помещения для встреч депутатов с избирателями уже давно определены.

«Не поленился и выписал регионы и города, где власти не затягивали с выполнением требований парламента и Кремля. Адыгея, Бурятия, Дагестан, Карелия, Калужская область, Магаданская область, Рязанская область, Саратовская область, Татарстан, Тюменская область, Хабаровский край, Ульяновская область, ЯНАО, Ярославская область, Барнаул, Воркута, Волжский, Евпатория, Златоуст, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Набережные Челны, Новороссийск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Пенза, Симферополь, Тобольск, Южно-Сахалинск, Ялта и другие», — сообщил депутат.