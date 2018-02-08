Вашингтон, 8 февраля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Американский финансист Джордж Сорос направил более £400 тыс. (свыше $500 тыс.) на поддержку кампании за отказ Великобритании от выхода из Евросоюза. Об этом 8 февраля пишет британская газета The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

По данным издания, миллиардер оказывает поддержку организации Best for Britain, выступающей за отмену Brexit. С июня 2017 года, когда в Соединенном Королевстве состоялись парламентские выборы, организация получила шестизначную сумму в фунтах стерлингов.

В Best for Britain ранее отчитались, что собрали свыше £413 тыс. за счет небольших пожертвований. Во главе организации стоят бывший министр Джордж Марк Маллок Браун и инициатор судебного процесса против Brexit Джина Миллер.

The Guardian напоминает, что именно Сорос являлся одним их тех, чьи действия привели к Черной среде — обвалу фунта стерлингов в 1992 году. По разным оценкам, миллиардер заработал на этом от $1 млрд до $1,5 млрд.

Напомним, в декабре 2017 года британская The Daily Telegraph назвала сумму, потраченную «российскими структурами» на поддержку Brexit в социальных сетях. По данным представителей Facebook, на трех аккаунтах, предположительно связанных с Москвой, была опубликована политическая реклама. Ее посмотрели менее 200 пользователей, затраты авторов публикаций составили 57 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из состава ЕС. Более половины избирателей высказались в поддержку инициативы.

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