Пхеньян, 8 февраля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. За день до открытия Зимних игр в Пхёнчхане КНДР проведёт военный парад в честь 70-летия основания своей армии. Об этом сообщает 8 февраля BBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Ежегодный парад, отмечающий создание армии КНДР обычно проводится в апреле, однако в этом году он был перенесен на 8 февраля. Время начала мероприятия не сообщается. Ранее Пхеньян отверг критику в свой адрес по этому поводу, сообщив, что никто не вправе мешать праздновать день создания армии суверенного государства.

«Это традиция. Любая страна в мире серьезно относится к празднованию дня основания своих вооруженных сил», — подчеркнула северокорейская газета «Рабочая партия».

Отмечается, что в праздничном параде в Пхеньяне примут участие 13 тысяч военнослужащих и около 200 единиц военной техники. В четверг представители КНДР заявили, что не намерены встречаться с официальными лицами США во время Игр-2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная КНДР примет участие в Зимних играх-2018 в Пхенчхане. Налаживание контактов между Северной и Южной Кореями происходит несмотря на враждебность Вашингтона к Пхеньяну и санкционное, а также политическое давление на Северную Корею. Одной из составляющих этого давления являются совместные корейско-американские военные учения, заинтересованность в которых проявляет Токио.

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Также отметим, 7 февраля вице-президент США Майк Пенс анонсировал введение властями США против Пхеньяна нового пакета «жёстких и агрессивных» санкций.

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