Пхенчхан, Южная Корея, 8 февраля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда и бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят 9 февраля в олимпийских коротких программах. Об этом сообщает 8 февраля телеканал Матч ТВ.

Фигурное катание

По данным телеканала, Михаил Коляда выйдет на лёд под девятым стартовым номером, Тарасова и Морозов заявлены под десятым. Отмечается, что всего в командном турнире примут участие сборные команды десяти стран.

Кроме того, сообщается, что объявление представителей команды в танцах и женском одиночном катании состоится 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 86% жителей России слышали и знают о том, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

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77% граждан страны будут следить за ходом всех или части соревнований Олимпиады-2018. В феврале 2014 года за зимними Олимпийскими играми в Сочи следили 73%. Также 17% жителей России собираются смотреть лишь те соревнования, где у российских атлетов есть шансы на награды.

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