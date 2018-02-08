Москва, 8 февраля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин колеблется в районе $8,100 тыс. после заметного падения, которое наблюдалось в феврале 2018 г. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Биткоин

Так, по данным торгов, в 07:57 мск курс биткоина составлял $8,179 тыс, демонстрируя рост почти на 10%.

Напомним, 6 февраля курс самой популярной криптовалюты в мире опускался до $5,947 тыс., однако уже утром 7 февраля его стоимость выросла на 19,44% — до $7,505 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 курс биткоина достиг максимума, превысив отметку в $20 тыс., однако позже рухнул вниз.

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