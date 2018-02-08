Пекин, 8 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Курс валюты Поднебесной продолжает свое восхождение. Очередной банковский день прибавил ей еще 60 базисных пунктов, отмечает 8 февраля китайское агентство «Синьхуа».

David Dennis Китайская юань

В результате очередного укрепления курс китайской валюты вырос до 6,2822 юаня за доллар США, что стало очередным рекордом за последние годы.

Так, 7 февраля юань при курсе 2,2882 юаня за доллар побил свой же рекорд от 11 августа 2015 года. Таким образом, за почти два с половиной месяца юань «взлетел» более чем на 3500 базисных пунктов, что также является рекордом последних лет.

По словам экспертов, рост юаня связан с улучшением регуляции потоков капитала и участившимся использованием юаня для совершения сделок, а также эффективным проведением всесторонней финансово-экономической реформы, начавшейся еще в 2015 году.

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