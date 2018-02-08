Вашингтон, 8 февраля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по правительственным войскам Сирии погибли более 100 человек, сообщает 8 февраля Reuters.

ВВС США над Сирией

Удар был нанесен по штабу сирийских войск, в котором находились около 500 человек. База была укреплена артиллерией, ракетными комплексами, минометами и танками.

Напомним, ранее, 8 февраля, коалиция, возглавляемая США, действующая в Сирии без приглашения правительства и якобы сражающаяся лишь с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершила налет на позиции союзных президенту страны Башару Асаду войск.

Причиной данного преступления, по словам нападавших, был ответ на «нападение» правительственных войск на штаб боевиков Демократических сил Сирии (ДСС), которым американцы оказывают поддержку.

«Защищая коалиционные силы и силы партнеров, коалиция нанесла удары по атакующим, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в глобальной миссии по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении коалиции.

Демократические силы Сирии — это союз сил так называемой умеренной оппозиции, в него входят Отряды народной самообороны и некоторые арабские оппозиционные группы.