Киев, 8 февраля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Заявление бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, который обвинил действующего министра обороны Украины Степана Полторака в принятии окончательного решения об уходе украинских войск из Крыма в 2014 году, является ложью. Об этом сообщил сам Полторак в эксклюзивном комментарии «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, Тенюх «был напуган» и «не понимал, где он находится». Полторак подчеркнул, что никакого решения о выводе украинских войск из Крыма не принимал, так как на момент принятия такого решения не был командующим Нацгвардией.

«На момент принятия решения по выводу военных формирований вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии, — отметил он. — Меня назначили на должность 15 апреля 2014 г. Членом СНБО я стал 27 октября 2014 г, когда уже стал министром обороны».

При этом Полторак добавил, что Нацгвардия покинула Крым только после того, как было принято решение руководством Украины.

Напомним, ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал в соцсети копии протоколов допроса Тенюха, в которых говорится, что 23 марта 2014 года Полторак предложил выводить военные части из Крыма. Как написал Сердюк, бороться за полуостров на тот момент «майданная» власть не намеревалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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