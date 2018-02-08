Вашингтон, 8 февраля, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолет компании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за скандала с пассажиром, закрывшимся в туалете, сообщает Associated Press.

Посадка самолета

Самолет вылетел из аэропорта в городе Анкоридже (штат Аляска, США) и должен был прибыть в город Сиэтл (штат Вашингтон США), но вынужден был вернуться назад. Причиной стало поведение одного из пассажиров.

Мужчина, войдя в самолет, закрылся в туалете и разделся там, а когда бортпроводники потребовали покинуть туалет после посадки, он отказался.

В этой ситуации командир экипажа принял решение вернуть лайнер в аэропорт. На борту находились 178 пассажиров. После посадки дебошира вывели из туалета сотрудники правоохранительных органов.