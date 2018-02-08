Новосибирск, 8 февраля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 8 февраля, находится с рабочим визитом в Новосибирской области. В новосибирский аэропорт Толмачёво самолёт главы государства приземлился поздно вечером 7 февраля. По данным сайта «Все новости Новосибирской области», борт №1 прибыл в Новосибирск в 23 часа 25 минут по новосибирскому времени. У трапа Владимира Путина встречали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Президент Владимир Путин прибыл в Новосибирск

Напомним, глава государства во время своего визита в Новосибирскую область планирует посетить Академгородок, побывать в лаборатории Института ядерной физики имени Г.И.Будкера, встретиться с учёными Сибирского отделения Российской академии наук и вручить премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2017 год.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне приезда президента страны Владимира Путина новосибирские власти наводили порядок в городе. Улицы Академгородка, который стоит в программе рабочий поездки Владимира Путина, выскребали до асфальта. Жильцам домов, чьи окна выходят на дорогу, по которой должен был проследовать кортеж президента, из окон попросили не выглядывать. Двери в подвалы домов были заранее опечатаны, также проверены крыши домов. А вот перекрывать городские дороги на время приезда главы государства в Новосибирске не планировалось. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Президент РФ Владимир Путин приезжает в Новосибирск уже в седьмой раз. Впервые в столице Сибири он побывал в 2000 году, а в последний раз — в 2014 году на открытии Бугринского моста.

Во время своего очередного визита в Новосибирск, в марте 2013 года, Владимир Путин посетил Новосибирский авиационный завод имени В. Чкалова, где проконтролировал завершающий этап процесса сборки бомбардировщика Су-34.

В октябре 2007 года он в Новосибирске встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В 2005 году президент Владимир Путин в Новосибирске побывал два раза: в январе в Академгородке он провёл совещание по вопросу создания технопарков, а в декабре посетил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, открытого после реконструкции.

Отметим, что нынешний приезд Путина в Новосибирск приурочен к празднованию Дня российской науки.

Накануне, 7 февраля, президент РФ Владимир Путин весь день провёл в Красноярске.

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Во время рабочей поездки в Красноярск он ознакомился с ходом подготовки города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.