Москва, 8 февраля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. «Колесо чудес»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Кони-Айленд! Название этого любимого места отдыха ньюйоркцев было знакомо еще первым отечественным читателям рассказов О`Генри. Среди прочих аттракционов есть здесь знаменитое колесо обозрения, которое называют «Колесом чудес». Говорят, оно стало свадебным подарком одного греческого иммигранта своей невесте. Колесо до сих пор считается отличным местом для романтических свиданий и предложений руки и сердца.

Герои новой трагикомической картины Вуди Аллена в стиле ретро — четверо людей, так или иначе связанных с парком развлечений. Впрочем, никто из них тут не развлекается. Супруги Джинни (Кейт Уинслет) и Хампти (Джеймс Белуши) трудятся в обслуге парка, они, в общем-то, неудачники, хотя простак Хампти об том не задумывается в отличие от Джинни с ее разбитыми мечтами о звездной славе. Она находит утешение в объятиях молодого пляжного спасателя Микки, чьи мечты и амбиции еще не откорректированы реальностью. В один условно прекрасный день в баре, где работает Джинни, объявляется заплаканная и перепуганная девица, скрывающаяся от мафии — дочь Хампти Каролина. Фильм рассказывает о полных коллизий взаимоотношениях этих людей, каждый из которых на самом деле любит только себя.

«Место встречи»

«Мы в Город Изумрудный идем дорогой трудной…» Девять героев комедии итальянского режиссера Паоло Дженовезе совершают не столь экзотическое путешествие, но все они мечтают, что некий чудодей исполнит их заветные желания. Кто-то мечтает о красоте, кто-то о хотя бы одной ночи с желанной женщиной, кто-то хочет просто вернуть мужа. Но все имеет свою цену. За «сбычу мечт» девятерым просителям придется расплатиться, причем не деньгами — Незнакомец, назначивший им встречу, не так прост. Каждому из них он даст свое задание, на первый взгляд, совершенно несовместимое с их моральными принципами. Но это только на первый взгляд. Кто же этот странный человек, угнездившийся в кафе под названием «То Самое Место», словно паук в паутине? А может быть, лучше задаться вопросом, кто такой на самом деле каждый из его клиентов?

«Охота на воров»

Наверное, каждый заядлый рыбак мечтает поймать самую-самую большую рыбу в своей жизни, каждый боксер — нокаутировать чемпиона мира, а бывалый борец с преступностью — изловить самую крутую и дерзкую шайку в истории преступлений. Ну, а каждый вор с амбициями, в свою очередь, мечтает об ограблении века. Режиссерский дебют Кристиана Гьюдгэста рассказывает о двух последних категориях «настоящих мужиков», которые сойдутся в решающей схватке вокруг сокровищ Федерального резервного банка США.

Говорят, создатели фильма подошли к делу на совесть и тренировали актеров всерьез, как для настоящего дела, причем «казаков» и «разбойников» раздельно, на двух разных базах. Первая кинематографическая профессия Гьюдгаста — сценарист («Падение Лондона» и другие), и фильм он снял по собственному сценарию, а потому сюжет обещает быть закрученным и напряженным. В роли Большого Ника, возглавляющего команду стражей порядка, Джерард Батлер, сыгравший во все том же «Падении Лондона» роль отважного суперагента Майка.

«Пятьдесят оттенков свободы»

Третья, заключительная (как надеются очень многие) часть кинотрилогии по романам Э. Л. Джеймс о миллиардере, плейбое и БДСМ-щике Кристиане Грее и его возлюбленной и партнерше по запретным удовольствиям Анастейше.

Честным пирком да за свадебку! Анастейша, наконец, окончательно окрашивается в серое, надев белое платье и официально став миссис Грей. Но начавшийся как сладчайший сон Эллочки-людоедки медовый месяц (роскошная машина, круиз, особняк) начинают омрачать проблемы — то являются обольстительные призраки мужниного прошлого, то негламурный маньяк грозит лишить будущего, устроив сеанс садо-мазо без стоп-слова… Впрочем, по закону жанра дамских романов все, вполне вероятно, закончится хорошо. Интрига заключается разве что в том, сколько номинаций на «Золотую малину» наберет очередной этюд в серых тонах и сколько миллионов долларов соберет в прокате.

«12 мелодий любви»

Фильм ветерана французского кино Клода Лелуша снят в полном смысле слова в ритмах джаза — ведь события в нем происходят на фоне джазового фестиваля в городке Бон. Музыка, песни, танцы, пестрые толпы… Герои фильма тоже образуют если не толпу, то немаленькую и весьма разношерстную компанию со своими радостями, горестями, реальными и надуманными проблемами у каждого. Двенадцать, двенадцать историй любви на любой вкус. Среди героев судьи, врачи, проститутки, полицейские, пожилые рок-звезды и их двойники. Актерский состав фильма вполне звездный и интернациональный — если вам кажется, что вы видите Кристофера Ламберта, то вам не кажется.

«Трон эльфов»

Продолжение китайского мультфильма-фэнтези «Гнездо дракона», снятого по одноименной многопользовательской игре. Герой первой части подросток Ламберт вместе с друзьями отправлялся на летучем корабле спасать мир от темных сил. Во время своих приключений он встретился с эльфами и подружился с юной эльфийкой Лийей. Теперь Ламберт вырос, его дружба превратилась в любовь. Он совершенно счастлив, получив приглашение на свадьбу старшей сестры Лийи, королевы эльфов. Но то, что виделось как увлекательное путешествие с друзьями и встреча с любимой девушкой, превратилось в череду опаснейший приключений из-за козней злой темной эльфийки Елены, завладевшей Темным Кристаллом и мечтающей захватить и Кристалл Жизни, чтобы получить полную власть над миром.

«Хит»

Две юные провинциалки бродят по весенней Москве в поисках своей судьбы. Одна, студентка Юля, мечтает стать архитектором и построить здание, которое прославит ее на весь свет. Другая, фотограф Катя, жить не может без музыки и собирается стать профессиональной певицей. Неслучайные случайности сталкивают их с разными людьми, давая шанс что-то понять и чему-то научиться. В такой огромной столице «девушкам в наушниках» предстоит встретить любовь и немного приблизиться к своей мечте.

Фильм снят в почти документальном стиле пойманных камерой телефона непринужденных городских прогулок, время от времени в кадре мелькают смайлики, стрелки и рамки, вроде тех, что выделяют лица людей на фотографиях в сети. И почти постоянным фоном звучит музыка — словно из плеера в кармане. Авторы фильма берутся доказать, что и в современном мегаполисе есть место для искренних чувств. Удалось ли им это — судить зрителю.

«Уиджи. Проклятие Вероники»

Еще один ужастик из серии «спички детям не игрушка». Странные шкатулки, старые настольные игры… Среди предметов, которые стоит беречь от детей, в последнее время лидирует «доска Уиджи» — приспособление для любительских спиритических сеансов, фигурирующее во множестве фильмов ужасов (одним из первых и самым культовым был «Изгоняющий дьявола»). На сей раз дьявольская доска не дает жить испанской школьнице Веронике. Она не придумала ничего лучше, как во время солнечного затмения вместе с двумя подружками попытаться вызвать дух покойного отца. Отец на зов не явился, зато в жизни девочки появилось нечто очень недоброе, которое явно хочет завладеть ее душой.

В фильме, как это теперь модно, присутствует намек на некие реальные, даже зафиксированные в полицейском протоколе события, по которым снят фильм. Неизвестно, так ли это и существует ли на самом деле нечистая сила, а вот работающим в поте лица родителям, пожалуй, стоит уделять больше внимания своим детям. Как знать, не пропадай мама троих детей все время на работе, может и не потянулись бы руки старшей дочери к проклятой планшетке… но тогда бы и фильма не было!

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Все знают о свадебных путешествиях. Но почему бы таким же образом не отпраздновать развод? Так решили трое свежеиспеченных холостяков и, недолго думая, отправились покорять курорты Крыма и сердца разомлевших на солнце красавиц. Все шло хорошо… пока не выяснилось, что бывшие жены приняли точно такое же решение, да еще и поселились в том же самом отеле!

Непритязательная комедия на вечную тему войны полов на фоне рекламы крымского отдыха. В конце концов, новый пляжный сезон не за горами, готовь купальники зимой!