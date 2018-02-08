Киев, 8 февраля, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Обвинения в «сдаче Крыма», которые прозвучали из уст бывшего и. о. украинского министра обороны Игоря Тенюха в адрес министр обороны Украины Степана Полторака, неадекватны и ложны. Об этом глава украинского Минобороны заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Выяснение отношений

Комментируя заявление Тенюха, который обвинил Полторака в «сдаче Крыма» России в 2014 году, украинский министр сказал, что хотелось бы знать насколько протокол допроса соответствует действительности.

«Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен», — заявил Полторак.

Министр отметил: заявление Тенюха о том, что Полторак являлся инициатором решения о выводе украинских войск из Крыма, абсурдно, поскольку он в то время не командовал Нацгвардией и не мог такое решать.

«На момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма я даже не был командующим Нацгвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014, — заявил Полторак. — Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал».

Напомним, на Украине проходит расследование дела о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году. Тенюх на допросе заявил, что решение о выводе войск было принято по инициативе главы администрации президента (на тот момент) Сергея Пашинского и Полторака.

Соответствующую информацию 7 февраля обнародовал Виталий Сердюк, адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что никакой «сдачи Крыма» не было, а заявление Сердюка является «продолжением внутриполитической борьбы», которая началась с момента госпереворота и не заканчивается до сих пор.