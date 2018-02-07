Саранск, 8 февраля, 2018, 02:07 — ИА Регнум. ПАО «Т Плюс» в декабре 2017 года обратилось в арбитражный суд Мордовии с иском о признании саранской управляющей компании ООО «ГУК Юго-Западная» банкротом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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Ресурсоснабжающая организация отмечает, что ГУК систематически не исполняет обязанности по оплате ресурсов. В управлении компании находятся 250 многоквартирных домов. На начало февраля 2017 года сумма долга составила более 85 млн рублей. В июле-декабре прошлого года суд уже вынес несколько решений в пользу ПАО на сумму более 36 млн рублей.

Согласно документам суда, иск с требованием признать должника банкротом подан 28 декабря. Сумма исковых требований составляет 90,834 млн рублей. Однако в настоящее время иск оставлен судом без движения, поскольку к заявлению не приложены счета-фактуры по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения, постановления службы судебных приставов о возбуждении исполнительных производств и ряд других документов. Указанные документы ПАО «Т Плюс» необходимо предоставить в суд до 19 февраля.

При этом в период с 10 января по 2 февраля с исками в отношении ООО «ГУК Юго-Западная» обратились еще ряд компаний: ООО «Эксплуатационно-ремонтное предприятие» подало три исковых заявления, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», ООО «МК-15», АО «Газпром газораспределение Саранск», вновь ПАО «Т Плюс», а также двое индивидуальных предпринимателей. Совокупная сумма исковых требований составляет 6,995 млн рублей. Однако ряд заявлений оставлен без движения.

Также в пресс-службе ПАО добавили, что компания обратилась в правоохранительные органы Мордовии для проверки деятельности руководства ООО «ГУК Юго-западная». Ресурсоснабжающая компания отмечает, что сейчас ООО начало массовую кампанию в отношении управляемых многоквартирных домов по переводу их в другие УК. От погашения задолженности общество уходит, пытается использовать собранные с населения средства в своих личных целях.

Отметим, на сайте ООО «ГУК Юго-западная» указано, что компания управляет 498 многоквартирными домами, в которых проживают 8,9 тыс. собственников и нанимателей жилья.