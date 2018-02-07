Москва, 8 февраля, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Обвиняемый в мошенничестве бывший генеральный директор мурманской компании «Риони», оказавшийся в «списке Титова», хотел бы вернуться в Россию, передает РБК.

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Бизнесмен Владимир Зюзин оказался в списке, обнародованном 7 февраля бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В «списке Титова» — бывшие российские бизнесмены, желающие вернуться в Россию из-за границы, где они сейчас скрываются.

По словам Зюзина, он оказался в списке, потому что сам просил Титова донести до президента РФ Владимира Путина информацию о его уголовном преследовании. После этого обращения с ним встретился Дмитрий Григориади — представитель Титова.

«Мы сейчас работаем с ним по телефону», — сообщил Зюзин.

По словам предпринимателя, он рассчитывает, что Генпрокуратура РФ начнет проверку фактов отъема его бизнеса и что будут возбуждены уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников и силовиков, причастных к незаконному банкротству его компании.

Он рассказал, что его разорили, потому что он «пошел против системы». Он надеется, что виновные будут наказаны.

«Слава богу, что есть Титов и Григориади. Я надеюсь только на Титова и Владимира Путина, что мое заявление рассмотрят, начнется проверка Генпрокуратуры, закроют все мои кредиты, и я буду чист, — сказал Зюзин. — Я хочу очень домой и быть полезным стране, потому что родина одна».

Свои условия возврата в Россию назвал еще ряд бизнесменов. Так, обвиняемый в мошенничестве пензенский предприниматель Алексей Шматко заявил:

«Я приеду в Россию и, возможно, буду вести там бизнес, после того как будут закрыты незаконно возбужденные в отношении меня дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Титов назвал имена 16 скрывающихся за рубежом бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Всего в «списке Титова» 17 фамилий.