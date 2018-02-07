Кишинёв, 8 февраля, 2018, 01:53 — ИА Регнум. «Бессарабская митрополия» — действующая не территории Молдавии неканоническая структура Румынской православной церкви — обвинила Молдавскую митрополию Русской православной церкви в краже интеллектуальной собственности и присвоении «исторического наследия». Как передает ИА REGNUM, раскольники заявили, что Молдавская митрополия «присвоила себе элементы герба и иерархов Румынской православной церкви».

Petar Milošević Православная церковь в Кишинёве

В этой связи «Бессарабская митрополия» потребовала, чтобы Национальная комиссия по геральдике не признавала новый герб Молдавской митрополии, так как тот похож на «исторический герб Бессарабской митрополии» в период румынской оккупации Бессарабии. При этом Молдавскую митрополию РПЦ раскольники объявили «неканонической структурой» и следствием «русской оккупации».

В Молдавской митрополии в свою очередь навали обвинения необоснованными. «Любой церковный герб содержит такие элементы, как митра, крест или щит. Между нашим гербом и гербом Бессарабской митрополии много различий», — сказал молдавскому изданию Deschide пресс-секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

Отметим, что это первые за последние годы столь жесткие обвинения «Бессарабской митрополии» в адрес канонической Молдавской митрополии РПЦ.

Справка ИА REGNUM.

После вхождения Бессарабии согласно Бухарестскому договору 1812 года в состав Российской империи в 1813 году была создана Кишиневская епархия Русской православной церкви, то есть до возникновения по решению Берлинского конгресса 1878 года независимого государства Румыния и до получения Румынской православной церковью автокефалии (самоуправления) от Константинополя в 1885 году.

В 1918 году, после оккупации Румынией Бессарабии, Кишиневская епархия была в одностороннем порядке включена в состав Румынской православной церкви, по поводу чего патриарх Московский и всея Руси Тихон в октябре 1918 года выразил синоду Румынской православной церкви протест. В 1940 году, после вхождения Бессарабии в состав СССР Кишиневская епархия была возвращена Русской православной церкви.

С 1941 по 1944 год, во время повторной румынской оккупации Бессарабии Кишиневская епархия вновь была включена в состав Румынской православной церкви и получила название «Бессарабской митрополии». В мае 1945 года в Бухаресте и в 1946 году в Москве патриарх Румынский Никодим и патриарх Московский и всея Руси Алексий I подтвердили каноническую обоснованность восстановления над Кишиневской епархией юрисдикции Русской православной церкви.

В 1992 году синод Румынской православной церкви возобновил свои притязания на Кишиневскую епархию, что послужило началом продолжающегося по сей день противостояния между Молдавско-Кишиневской митрополией Русской православной церкви и «Бессарабской митрополией». В 2002 году «Бессарабская митрополия» была зарегистрирована коммунистическими властями Молдавии по решению Европейского суда по правам человека.