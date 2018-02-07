Москва, 8 февраля, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту — это удачная промоакция компании Илона Маска, заявил официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

cytech Автомобиль Tesla Roadster

Комментируя запуск Falcon Heavy производства американской компании SpaceX, представитель «Роскосмоса» положительно оценил это событие. Причем на вопрос журналиста о том, что очередная ракета «полетела» с мыса Канаверал (штат Флорида, США), а не с космодрома «Восточный» (Амурская область), он ответил:

«Ну, надо сказать, что с «Восточного» тоже все полетело в начале этого года».

«Любая миссия космическая удачная, которая происходит в мире, она на самом деле развивает возможности дальнейшие подхода, что горизонты космонавтики становятся все шире, и этот запуск тоже это демонстрирует. Поэтому в этом смысле это замечательно, что тут можно еще сказать?» — сказал Буренков.

Журналист спросил представителя «Роскосмоса», чем для него является удачный запуск Falcon Heavy — только «успехом наших конкурентов» или общечеловеческим достижением. Буренков ответил:

«Надо быть очень осторожными. Понимаете, есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом и в общем-то заинтересованы привлечением дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они для этого разные устраивают промоакции».

«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи. А он конкретным совершенно автомобилем сопровождался. И тому есть наверняка причина. Если внимательно посмотреть, этот автомобиль — не чужой», — сказал он.

Буренков пояснил, что компании Маска такой ход очень выгоден:

«Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают».

«На самом деле это очень хороший трюк. Это замечательно. Частное предпринимательство показывает, что это необходимо», — сказал Буренков.

Напомним, Falcon Heavy была запущена компанием Маска SpaceX 6 февраля в 23:45 мск. Запуск прошел удачно: на высоте 64 км от нее отделились два боковых ускорителя, а на высоте 153 км включился разгонный блок.

В качестве полезной нагрузки использовался электромобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем красной машины сидит манекен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля американский президент Дональд Трамп через соцсеть поздравил Маска с успехом, заявив, что удачный запуск ракеты вновь показал совместную изобретательность США с торговыми и международными партнерами NASA.