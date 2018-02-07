Бургас, Болгария, 8 февраля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим» в болгарском Бургасе будет оштрафован властями на 100 тысяч левов (свыше 50 тысяч евро) за загрязнение воздуха, сообщило 7 февраля «Болгарское телеграфное агентство».

Lukoil.ru АЗС «Лукойл»

В ходе проверки, проведённой региональной инспекцией по охране окружающей среды, было установлено, что источником неприятного запаха в городском воздухе являются старые хранилища продуктов нефтепереработки — так называемые окислительные озёра, существующие ещё с тех пор, как предприятие принадлежало государству. Рекультивацию их планируется завершить до 2020 года.

Кроме того, как сообщается, инспекция выявила негативные последствия для окружающей среды от крупного пожара, произошедшего на заводе 30 лет назад.

Причиной неприятного запаха инспекция назвала кратковременное превышение содержания бензола в воздухе. При этом предприятие «Лукойла» будет оштрафовано по причине отсутствия письменных доказательств усиления контроля со стороны завода и немедленных действий по выявлению источника запаха.

Также сообщается, что мэрия Бургаса будет настаивать на закупке «Лукойлом Нефтохим» совместно с располагающимся в городе деревоперерабатывающим предприятием «Кроношпан» на собственные средства газоанализаторной станции для 24-часового мониторинга показателей воздуха, результаты которого смогут транслироваться в онлайн-режиме на сайтах экологической инспекции и муниципалитета Бургаса.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что инспекция по охране окружающей среды проведёт внеплановую проверку «Лукойл Нефтохим» после многочисленных сообщений о неприятном запахе в воздухе, поступивших от местных жителей.

Напомним, завод «Лукойл Нефтохим Бургас» является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Болгарии и крупнейшим НПЗ во всём Балканском регионе. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, включая российскую, которая поступает по трубопроводу из терминала «Росенец», и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Мощность НПЗ составляет около 10 млн тонн сырья в год.