Москва, 8 февраля, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Россия готова помогать всем странам в расследовании кибератак, но в том случае, если это предполагает настоящее сотрудничество, а не станет профанацией, сообщили в МИД РФ.

Киберпреступление

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий в связи с возможными провокациями в информационном пространстве, связанными с обвинениями в адрес России во вмешательстве в подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

«Развязанная против России информационная война продолжает набирать обороты, — говорится в сообщении. — Мир стал свидетелем ее нескольких раундов. Складывается впечатление, что за это время у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России».

В МИД подчеркнули, что сейчас в этой войне обозначились новые вехи.

«На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ряд западных массмедиа планирует вброс псевдорасследований о хакерских атаках на СМИ, связанных с проведением зимней XXIII Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея). Обвинения в кибервмешательстве будут касаться России.

Перечислены и СМИ, в которых могут появиться провокационные материалы: это, в частности, The Washington Post и BuzzFeed.

Российское ведомство предупредило, что, «несмотря на все русофобские заходы», Москва готова сотрудничать в области международной информационной безопасности «в прагматичном ключе с любым заинтересованным государством».

«Российская Федерация готова помочь в расследовании кибернападений на любую пострадавшую страну — будь то преступления или любые другие инциденты, при условии, что речь идет о реальном сотрудничестве, а не о профанации», — говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что у Москвы и Сеула сложилось тесное и продуктивное сотрудничество в области информбезопасности. Весной состоится очередной раунд межведомственных консультаций экспертов по этой теме.