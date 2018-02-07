София, 8 февраля, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Председательствующая в Европейском союзе Болгария приветствует принятие Европейской комиссией Стратегии расширения ЕС на страны Западных Балкан. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Бойко Борисова, распространённом пресс-службой правительства Болгарии.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

Как отметил Борисов, в представленном документе «категорически декларируется желание Европы развиваться как континент стабильности, безопасности и процветания»,

«Шести странам и их народам даётся европейская перспектива и ясный знак, что до 2025 года те из них, кто будут готовы, смогут стать членами Евросоюза», — заявил болгарский премьер.

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Борисов также заверил, что правительство Болгарии будет поддержит страны региона в процессе их подготовки к членству в ЕС. «Ожидаем, что в мае в Софии мы обсудим, как вместе и наиболее эффективно продолжить в верном направлении», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, представленная 6 февраля в Страсбурге стратегия расширения ЕС предусматривает присоединение к объединению всех государств Западных Балкан. Речь идёт об Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Сербии и односторонне отделившемся от неё крае Косово.

Наиболее определённая перспектива в документе обозначена для Сербии и Черногории, которые уже ведут переговоры о присоединении к ЕС и, как заявлено, имеют шанс стать членами объединения к 2025 году.

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