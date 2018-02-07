Майдугури, Нигерия, 8 февраля, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Главарь нигерийской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакар Шекау опубликовал видеообращение, в котором в очередной раз опроверг свою гибель и разгром группировки в провинции Борно, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Нигерийские террористы

Шекау заявил, что его боевики и он сам не были уничтожены и до сих пор удерживают позиции в лесу Самбиса.

«Если вы убили нас, почему мы все еще живы?» — задает вопрос главарь исламистов.

В ходе десятиминутного ролика главарь «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что он «непобедим», пообещал продолжать борьбу, хотя и сообщил, что «устал».

"Я уже устал от этого бедствия. Лучше бы мне умереть и отправиться отдыхать в рай», — заключил Шекау.

О «почти полном разгроме» боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военные Нигерии сообщают регулярно.

Главаря группировки Абубакара Шекау с 2009 года военные «хоронили» как минимум семь раз. Однако каждый раз после сообщений о гибели главарь боевиков выпускал видеообращение с опровержением и новыми угрозами в адрес правительства.

Впрочем, многие военные уверены, что «настоящий Шекау» уже давно убит, а его видеоролики записаны с участием двойников.

Тем не менее, война правительства Нигерии с группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — во главе с Шекау или его двойниками — продолжается уже более десяти лет, привела к десяткам тысяч жертв и нескольким миллионам беженцев.

Читайте также: «Шесть жизней» главаря «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)