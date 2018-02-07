Москва, 8 февраля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит над сирийской провинцией Идлиб при помощи российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», сообщил 7 февраля журналистам первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Vitaly V. Kuzmin ПЗРК «Игла»

Клинцевич заявил, что пока это неофициальная информация. Кроме того, российский сенатор сообщил о серьезной работе по установлению источника поставки этого ПЗРК террористам.

Кроме того, видеозапись поражения российского штурмовика свидетельствует в пользу версии ракеты. Лётчик Роман Филипов также успел сообщить о попадании ракеты в правый двигатель.

Стоит отметить, что ПЗРК «Игла» производился в СССР и России с 1980-х годов и поставлялся в несколько десятков стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля террористы сбили российский штурмовик Су-25СМ в сирийской провинции Идлиб. Летчик майор Филипов катапультировался, на земле вступил в бой с пытавшимися захватить его в плен террористами, а затем подорвал гранатой себя и приблизившихся к нему боевиков.

Президент России Владимир Путин присвоил Роману Филипову звание «Герой России» посмертно. Тело героически погибшего российского офицера доставлено в Россию. Его похороны состоятся 8 февраля в Воронеже.