Москва, 7 февраля, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Международные отношения возвращаются к традиционному формату соревнования нескольких мировых держав. Об этом 7 февраля заявил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

«Мы видим совершенно радикальный сдвиг в американской политике и мы видим, что далеко не всем в Америке это нравится. Многие в Америке считают, что Трамп просто подрывает американское глобальное доминирование», — заявил Батюк.

По его словам, действия Трампа внешне могут выглядеть как сознательный подрыв американского доминирования в мире, однако в действительности они являются вынужденным и закономерным возвращением к стратегической гонке с другими державами — в первую очередь в области вооружений.

«Четверть века тому назад всем казалось, что XXI век — это однозначно американский век, американское глобальное лидерство навсегда и никто ему не решится бросить вызов. И поэтому перед в американской международной политике были какие-то террористы, какая-то лихорадка Эбола и, может быть, глобальное потепление. Вот и все проблемы, с которыми сталкивались США на международной арене. Ну, какие-то государства-изгои типа Северной Кореи. А что касается России — то она рассматривалась как страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой, как сказал Барак Обама. Достаточно почитать американскую стратегию национальной безопасности 2015 года, подписанную тогдашним президентом», — заявил политолог.

Таким образом, политика, которую теперь проводит президент США Дональд Трамп, представляет собой принципиально иной вектор выстраивания международных отношений: США вновь вернулись к ситуации, когда ей «приходится отстаивать свои позиции в ожесточённой борьбе с очень серьёзными и опасными врагами», полагает Батюк.

«Сейчас вопрос о демократизации кого-нибудь в этой стратегии национальной безопасности, которую Трамп утвердил в декабре 2017 года, уже вообще даже не стоит. Им теперь не до этого. Главная сейчас задача, которая стоит перед американскими вооружёнными силами — это не заниматься национальным строительством, как это было при Обаме, а укреплять американскую ядерную мощь. Ясно, что это против России и Китая», — подчеркнул он.

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. Согласно документу, США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил. Больше всего Вашингтон беспокоит возможность превентивного удара со стороны России, а также планомерное наращивание ядерного арсенала Китаем. Сам же Вашингтон оставил за собой право наносить стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против них или их союзников, но и в других «исключительных обстоятельствах».