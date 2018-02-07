Кемерово, 7 февраля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области.

Энгельс Козлов. Горняк. 1962

Сообщается, что следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о необходимости дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, свою проверку проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обрушении породы на шахте «Осинниковская» погиб один человек. Ещё один получил ранения.