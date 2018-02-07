Москва, 7 февраля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Каких бы взглядов ни придерживался американских президент Дональд Трамп, в Вашингтоне наблюдается жёсткая преемственность администраций, а потому прежний курс на санкции сохранится даже несмотря на то, что в США периодически раздаётся критика такой политики. Об этом 7 февраля заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров, в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Трамп действительно считает, что главным противником США на данном историческом этапе является всё же Китай. Для Трампа главным противником является не Россия — он Россию постоянно пристёгивает к Китаю. И в этом смысле, весьма возможно, что сам бы Трамп, лично если бы он был свободен, то весьма возможно, что он хотел бы договориться с Россией. Но есть американский истеблишмент, который запустил вот эту проблему. И в этом смысле, конечно, в США преемственность между администрациями достаточно велика. И вряд ли что эти санкции, с Трампом или без Трампа, будут сняты», — заявил Сидоров.

Это усугубляется тем, что борьба между исполнительной и законодательной властью в Вашингтоне привела к ряду непродуманных решений и своего рода «санкционной гонке» между ними, отметил он. О том, что в американском истеблишменте нет единства по вопросу санкций, свидетельствует множество эпизодов. Например, один из координаторов санкций при администрации Обамы Дэниел Фрид предупреждал о нежелательности введения санкционных статей по Северному потоку без консультации с европейским бизнесом — в итоге всё произошло ровно наоборот.

«Не анализируется то, что принято было сначала, как это работает — а вводятся всё новые и новые, с попыткой достичь некоторого зримого эффекта», — подчеркнул он.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад» — список из 210 высокопоставленных российских чиновников и олигархов, на которых потенциально могут распространить новые санкции. В то же время доклад никаких санкций не вводил. Предполагалось, что Минфин введёт также запрет на инвестиции в государственный долг России, включая евробонды и облигации федерального займа, однако 6 февраля позже американское ведомство опровергло данные ожидания.

Отметим, что международное агентство Moody's ранее пришло к выводу, что санкции в отношении России не станут помехой для возможного повышения рейтинга страны, поскольку, как заявила ведущий аналитик международного рейтингового агентства Кристин Линдоу, «Россия может финансировать дефицит бюджета без инвесторов из США».

Тем временем Агентство энергетической безопасности, которое находится в составе Министерства энергетики США, опубликовало доклад об эффективности санкций по разработке Россией арктической шельфовой нефти (ограничений, которые предполагали запрет на соответствующие технологии, оборудование и финансирование для тех проектов, где доля российского бизнеса составляет более 3%). В нём признаётся, что на фоне санкций российские проекты не потеряли своей привлекательности для иностранных инвестиций.