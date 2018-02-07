Осло, 7 февраля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Врач олимпийской сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила перестраховкой большой объём препаратов от астмы, взятых с собой спортсменами на Олимпийские игры в Пхёнчане, передаёт NRK.

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Кьелдсберг признала, что объём в 6 тысяч доз препаратов «может показаться очень большим для многих». Однако, по её словам, большая часть медикаментов, вероятнее всего, останется неиспользованной.

«Мы должны быть готовы обеспечить потребности 250 человек, за которых мы несём ответственность на весь период проведения Олимпиады», — заявила глава медицинской службы олимпийской сборной Норвегии.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что норвежские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, привезли с собой свыше 6 тысяч доз лекарственных препаратов от астмы.

При этом было заявлено, что данные препараты предназначены только для здоровых спортсменов, а те из них, кто страдает астмой, будут пользоваться своими личными лекарствами.