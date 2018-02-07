Мале, 7 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Правительство Мальдив заверило иностранных граждан, что островной архипелаг остается безопасным для посещения, несмотря на режим чрезвычайного положения, 7 февраля сообщает агентство Associated Press.

Alessandro Caproni Мальдивы

МИД Мальдивских островов озвучил приглашение для представителей иностранных правительств и международных организаций посетить страну, чтобы самостоятельно «оценить ситуацию».

Напомним, 5 февраля правительство Мальдивских островов ввело чрезвычайное положение сроком на 15 дней в ответ на протесты оппозиции. Протесты были вызваны отказом президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных по требованию Верховного суда.

После введения чрезвычайного положения военные сорвали заседание парламента, был арестован бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм. 7 февраля были арестованы судьи Верховного суда Абдулла Саид и Али Хеймед.

Впрочем, и протесты, и ответные действия властей происходят прежде всего в столице Мальдив, Мале. На большей части малозаселенного архипелага Мальдивских островов, которые считаются «раем для туристов», политический кризис действительно не ощущается.