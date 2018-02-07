Вашингтон, 7 февраля, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон работает по ситуации вокруг Корейской Народно-Демократической Республики исключительно в «дипломатическом русле». Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает NBC.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

«Что касается ситуации с КНДР, то она твёрдо идёт в дипломатическом русле. Мы видим намного более прочные дипломатические действия, к примеру, три единогласно принятые последние резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил Мэттис.

Глава Пентагона напомнил, что при голосовании по санкциям против КНДР все постоянные члены Совета Безопасности ООН были единогласны.

«Франция, Россия, Китай и США с Великобританией, а также другие страны, все голосуют единогласно», — сказал Мэттис.

Слова Мэттиса немного расходятся с тем, что сказано в недавно опубликованной ядерной доктрине США. Там Северная Корея названа «неотложной и непредсказуемой угрозой» для американской стороны.

Напомним, в конце 2017 года США смогли продавить через Совет Безопасности ООН ужесточение санкций против КНДР. Поводом для этого стали очередные баллистические испытания, которые провел Пхеньян в конце ноября 2017 года.

Санкции, в частности, предполагают существенное сокращение экспорт энергоносителей в Северную Корею, а также депортацию северокорейских трудовых мигрантов из всех стран мира в течение ближайших двух лет.