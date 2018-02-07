Абуджа, 7 февраля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Правительство Нигерии направило войска в центральные районы страны для подавления повстанческих группировок и прекращения столкновений между фермерами и скотоводами, 7 февраля передает агентство Reuters.

AMISOM Public Information Нигерийские силовики

Войска будут развернуты в центральных штатах Бенуэ, Тараба, Коги, Насарава и Нигер, а также в северо-западном штате Кадуна с 15 февраля по 31 марта.

Заявленной целью военной операции является прекращение «вспышек вооруженного бандитизма, похищения людей и скота», а также столкновений между крестьянами и пастухами фулани из-за пахотных земель и пастбищ.

С введением армии в центральные регионы правительство Нигерии за два года открыла уже «четвертый фронт» на территории страны.

Так, с конца 2000-х годов значительный военный контингент развернут на северо-востоке Нигерии, прежде всего в штате Борно, где много лет не прекращается война с исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В 2017 году возобновилась операция армии Нигерии против группировок дельты Нигера, где из-за действий террористов — прежде всего подрывов нефтепроводов — страна теряет до $100 млн в год.

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Также в прошлом 2017 году войска Нигерии были введены в южные регионы страны для борьбы с сепаратистами «Республики Биафра» — наследниками тех самых боевиков, с мятежа которых началась чудовищная гражданская война 1960 годов, унесшая жизни около двух миллионов человек.

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