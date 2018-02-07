Вашингтон, 7 февраля, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил главу компании SpaceX Илона Маска с успешным стартом ракеты Falcon Heavy.

Heisenberg Media Илон Маск

По словам Трампа, этот успешный запуск новейшей ракеты-носителя вновь показал совместную изобретательность Соединенных Штатов с торговыми и международными партнерами NASA.

Напомним, новая ракета-носитель была запущена со спортивным автомобилем Tesla Roadster на борту, который выполнял функцию полезной нагрузки грузового отсека. В настоящий момент спорткар вышел за пределы зоны земного притяжения.

Вишневый Tesla Roadster в эти часы направляется к гелиоцентрической орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты прошел успешно, однако центральный ускоритель не смог совершить запланированную посадку и упал в Атлантический океан. Боковые ускорители Falcon Heavy штатно приземлились на мысе Канаверал.