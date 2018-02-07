Киев, 7 февраля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Национальный банк раскрыл информацию об объемах кредитов в украинской экономике, которые со стопроцентной вероятностью никогда не будут погашены. Соответствующую информацию распространила сегодня, 7 февраля, пресс-служба Нацбанка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Сообщается, что общая сумма кредитов в украинских банках, которые никогда не будут погашены, по состоянию на 1 января 2018 года составляет 593,6 млрд гривен. Это 55,6% от общего объема выданных кредитов всеми украинскими банками.

При этом большая часть дефолтных кредитов (84,3%) приходится на долю юридических лиц. Это порядка 500 млрд гривен. Оставшиеся 15,6%, или более 93 млрд гривен, — кредиты физическим лицам.

Такие данные не являются неожиданностью, так как украинская экономика медленно коллапсирует с момента государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники взяли курс на разрыв любых связей с Россией, что неминуемо привело к обвалу украинской экономики, особенно её высокотехнологичного сектора, Россия была главным рынком сбыта для украинской промышленной продукции и немаловажным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Замену такому рынку Украина найти не сможет никогда, так как Евросоюзу, в который Украина теперь стремится, никогда не были нужны украинские товары. Эту страну ЕС рассматривает исключительно как свою полуколонию — источник дешевой рабочей силы и площадку для размещения евросоюзного капитала.