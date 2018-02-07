Гвадалахара, Мексика, 7 февраля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. В почтовом отделении в штате Халиско в Мексике была задержана удивительная посылка — некто пытался отправить по почте детеныша тигра, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Тигренок

Представители природоохранных ведомств Мексики сообщили журналистам, что тигренок был усыплен снотворным и находился в пластиковом контейнере.

Посылка с тигром должна была отправиться из штата Халиско на западе Мексики в штат Керетаро в центре страны.

Животное было обнаружено практически случайно, уже после регистрации посылки — поисковая собака, с которой отправления проверялись на наркотики, среагировала на неожиданный запах.

В настоящий момент тигренок передан в приют для животных. Животное было обезвожено, но в остальном не испытывает проблем со здоровьем.

Проблема жестокого обращения с тиграми и львами в Мексике стоит довольно остро — «большие кошки» очень популярны у местных нуворишей. Закон, запрещающий держать крупных хищников в качестве домашних животных, был принят в Мексике в 2015 году.

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