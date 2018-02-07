Вашингтон, 7 февраля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В течение последнего учебного года в военной академии США примерно в два раза увеличилось число сексуальных преступлений, 7 февраля сообщает Associated Press.

The U.S. Army Военные США

В 2016—2017 учебном году в высшем военном учебном заведении армии США, также известном как Вест-Пойнт, зафиксировали 50 случаев насильственных действий сексуального характера.

В предыдущем учебном году количество сексуальных преступлений в военной академии США достигло 26.

Напомним, число сексуальных преступлений в Вест-Пойнте продолжает расти четвертый год подряд. В военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд) и в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) зафиксировано незначительное увеличение количества сексуальных преступлений.

В военно-морской академии число сексуальных посягательств увеличилось с 28 до 29, а в академии ВВС США — с 32 до 33. Годовой отчет о сексуальных посягательствах в трех военных академиях должны опубликовать в феврале 2018 года. Во всех трех учреждениях учатся около 12 тыс. человек.