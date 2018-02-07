При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб горняк
Кемерово, 7 февраля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Обрушение породы произошло 7 февраля на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Шахта
По предварительным данным, в результате ЧП погиб один горняк и ещё один пострадал.
По информации РИА «Новости», в момент происшествия под землёй находились 125 человек, в том числе восемь человек — на аварийном участке. Все они смогли самостоятельно выйти на поверхность.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.
Сообщается, что шахта после ЧП продолжает работать в штатном режиме.
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