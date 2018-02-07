Кемерово, 7 февраля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Обрушение породы произошло 7 февраля на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Шахта

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один горняк и ещё один пострадал.

По информации РИА «Новости», в момент происшествия под землёй находились 125 человек, в том числе восемь человек — на аварийном участке. Все они смогли самостоятельно выйти на поверхность.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

Сообщается, что шахта после ЧП продолжает работать в штатном режиме.

Читайте также: В Кузбассе не стали возбуждать дело по инциденту на «Есаульской»