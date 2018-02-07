Саратов, 7 февраля, 2018, 22:31 — ИА Регнум. С 8 февраля в Саратове будут приостановлены учебные занятия в пяти классах трех общеобразовательных учреждений. Как сообщает пресс-служба саратовской мэрии, занятия будут приостановлены на 7 дней в двух гимназиях (№2 и №3), а также в школе №72.

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Данное решение принято в связи с превышением 20%-ного уровня заболеваемости учащихся ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с целью предотвращения массового распространения на территории Саратовской области гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Управление Роспотребнадзора издало постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории Саратовской области в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом». В ведомстве отмечают, что что особое значение для предотвращения распространения ОРВИ и гриппа имеет выполнение мероприятий «утреннего фильтра», направленных на то, чтобы дети и подростки с признаками заболеваний не допускались к занятиям и не служили источниками инфекции для других.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано своевременное прекращение занятий с целью разобщения, если заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила 20% от общего количества обучающихся — как в целом по образовательному учреждению, так и в отдельных классах, группах.

По данным ведомства, в Саратовской области за прошедшую неделю (с 29 января по 4 февраля) зарегистрировано 14 679 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что выше эпидемического порога на 22,1%, в том числе среди возрастных групп «3−6 лет» — на 22,6%, «7−14 лет» — на 36,6%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 23,7%.