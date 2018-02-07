Лондон, 7 февраля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Полиция Лондона арестовала 43-летнего Джеймса Мэттьюса по подозрению в причастности к деятельности террористической организации на территории Сирии и Ирака, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Известно, что Мэттьюс участвовал в сирийской войне на стороне курдских отрядов самообороны YPG против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Курдские отряды самообороны не считаются террористическими формированиями нигде, кроме Турции. Тем не менее Мэттьюса на родине обвиняют в «посещении мест в Ираке и Сирии, в которых проводилось обучение или подготовка» террористических групп.

Более того, Мэттьюс является одним из подписантов «открытого письма от британских бойцов YPG», осуждающего радикальные действия группировки даже в ответ на жесткую агрессию, в том числе Турции.

Суд над Джеймсом Мэттьюсом назначен на 14 февраля. Это будет первый процесс в Великобритании над участником борьбы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членом отряда, входящего в «антитеррористическую коалицию» США.