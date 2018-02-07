Дамаск, 7 февраля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. В Сети опубликована видеозапись интервью одного из боевиков группировки «Джейш Идлиб Хур» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждающего, что лично он сбил российский штурмовик Су-25СМ, которым управлял майор Филипов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Организация Northern Syria Observer опубликовала интервью с боевиком по имени Махмуд Хадж Исмаил, также использующим позывной Кастро.

Стоит отметить, что вышеуказанный террорист утверждает, что сбил российский самолет не из ПЗРК, а из зенитной установки ЗУ-23−2.

Кроме того, боевик рассказал о еще четырех воздушных аппаратах, сбитых их группировкой. По его словам, среди них был один вертолет.

Необходимо учесть, что сделать себе рекламу на инциденте с российским штурмовиком пытаются боевики различных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, российский штурмовик Су-25СМ, которым управлял майор Роман Филипов, 3 февраля был сбит ракетой в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Летчик успел катапультироваться, и на земле его пытались захватить в плен боевики. Тяжелораненый майор Филипов вступил с ними в бой, а затем подорвал гранатой себя и приблизившихся террористов.