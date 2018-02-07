Пенза, 7 февраля, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Пензенская область получит федеральные субсидии на охрану водных объектов. Из федеральной казны бюджету Пензенской области на 2018 год будет выделено 17,993 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит 1,564 млн рублей. Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований составит 19,557 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За счет данных средств запланировано завершение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на реке Пизяевка в Башмаковском районе и начало работ по капитальному ремонту узла гидротехнических сооружений пруда на ручье Королейка, расположенного у северо-западной окраины города Белинский.

Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Напомним, летом 2016 года региональные власти сообщали, что в Пензенской области 61 гидротехническое сооружение отнесено к категории «опасно».