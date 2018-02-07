Манама, 7 февраля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Полиция Бахрейна арестовала четверых подозреваемых в подрыве магистрального нефтепровода, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Арестованные — мужчины в возрасте от 23 до 27 лет. Все они являются мусульманами-шиитами и связаны с шиитскими повстанцами.

Согласно заявлению министерства внутренних дел Бахрейна, за подозреваемыми террористами стоит Иран — двое из арестованных получили «интенсивную подготовку» в иранских тренировочных лагерях.

Напомним, взрыв на магистральном нефтепроводе Бахрейна произошел 11 ноября 2017 года. Взрыв повредил основной 55-километровый трубопровод A-B из Бахрейна, экспорт по которому составляет 230 тыс. баррелей в сутки.

Инцидент, позднее названный терактом, произошел вблизи шиитской деревни Бури. Ни одна из групп повстанцев не взяла ответственности за нападение. Человеческих жертв в результате взрыва на нефтепроводе не было.