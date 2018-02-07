* запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США нанесли бомбовые удары по объектам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенным в афганской провинции Бадахшан, сообщил 7 февраля журналистам генерал-майор ВВС США Джеймс Хекер.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США

По его словам, часть ударов были нанесены стратегическими бомбардировщиками В-52.

«В минувшие выходные американские силы провели воздушные операции по нанесению ударов по объектам исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их учебным лагерям в провинции Бадахшан», — сказал Джеймс Хекер.

Он сообщил, что в результате этих воздушных ударов террористы лишились возможности предпринимать активные действия на китайско-афганской и афгано-таджикской границах.

Стоит отметить, что после военного поражения в Сирии формирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перебазироваться на территорию Афганистана. В результате этого процесса начались боестолкновения отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля представитель национальной армии Афганистана рассказал о спецоперации, в ходе которой была полностью уничтожена база террористов в ущелье Хишки.